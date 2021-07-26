ذهبيتان خلال ساعة.. إنجاز غير مسبوق لشقيقين في الأولمبياد

فاز أوتا آبي وشقيقها هيفومي بميداليتين ذهبيتين، بفارق ساعة واحدة عن بعضهما البعض، في أولمبياد طوكيو يوم أمس الأحد، ليهديا اليابان إنجازا عائليا تاريخيا.

وقالت وكالة فرنس برس إن لاعبة الجودو أوتا آبي كانت أول من أحرز الميدالية الذهبية في فئة 52 كلغ للسيدات، بفوزها على أماندين بوشارد في النهائي.

وبعدها بنحو ساعة، تغلب شقيقها الأكبر هيفومي على فازا مارغيلاشفيلي في معركة الميدالية الذهبية في فئة 66 كلغ للجودو.

وأوضح المصدر أن الشقيقين اليابانيين حققا إنجازا غير مسبوق في تاريخ الأولمبياد باعتبارهما أول شقيقين يفوزان بميداليتين ذهبتين في نفس اليوم وفي رياضة فردية.

وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي، قالت أوتا: "كانت لدينا عزيمة قوية، هذا هو السبب.. كان هذا حلمنا منذ الطفولة". فيما ذكر هيفومي: "نجاح أختي ألهمني وشجعني على الفوز".