عاجل.. صندوق النقد الدولى: مستعدون لمواصلة دعم اقتصاد تونس

جدة - نرمين السيد - أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، استعداده لمواصلة دعم اقتصاد تونس فى التعامل مع تبعات أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد إجراءات الرئيس التونسى بتعطيل البرلمان وحل الحكومة، لإنقاذ تونس من أزماتها السياسية والاقتصادية.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال صندوق النقد الدولى، إن تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية.

وأعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، وإعفاء وزيرى العدل والدفاع من منصبيهما، وذلك بعد اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية والعسكرية.

وأعلن الرئيس التونسى توليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة يعين رئيسها بنفسه، كما تولى قيس سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التى ترتكب.

وأعلن اتحاد الكتاب التونسيين، اليوم الإثنين، تأييده لقرارات الرئيس قيس سعيد، واصفًا إياها بالدستورية والجرئية، بعدما قرر الرئيس إقالة حكومة هشام المشيشى وتجميد عمل البرلمان الإخوانى ورفع الحصانة عن جميع نوابه، فى خطوة استجابت للاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد حركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشى.