الرى السودانية تعلن ارتفاع منسوب النيل الأزرق فى الروصيرص

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وقالت الوزارة السودانية، فى بيان نشرته اليوم الاثنين عبر حسابها الرسمى بموقع "فيسبوك"، إن تقدم فصل الخريف وإزدياد معدلات الأمطار بالهضبة الإثيوبية، أديا إلى "ارتفاع كبير فى منسوب النيل الأزرق فى محطات الروصيرص وسنجة وسنار ودمدنى والخرطوم".
وتوقعت "استمرار زيادة المناسيب يوم غد الثلاثاء بمعدل نصف متر فى قطاع النيل الازرق من سنار إلى الخرطوم، والنيل الرئيسى بشمال الخرطوم"، مشيرة إلى أن "خزان جبل اولياء شارف على اكتمال الملء الاول لمنسوب 476.5 مليون متر مكعب، بينما تستمر بقية الخزانات ومروى وسنار وسدى ستيت واعالى نهر عطبرة فى تمرير الوارد من النيل الأزرق والعطبراوى".
ودعت الجهات المختصة والمواطنين لـ"إتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، وسوف تواصل الإدارة متابعة وضع الفيضان".
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