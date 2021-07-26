بدون كفيل تقسيط سيارات سويفت 2021 جي ال بدفعات شهرية 1201 ريال سعودي

تقدم شركة عبداللطيف جميل مجموعة عن مجموعة من العروض. العروض تشمل سيارات سوزوكي بدون كفيل، وبها مجموعة من المميزات التي يحتاجها أي شخص، راغب في تقسيط سيارة في المملكة العربية السعودية. وهذا ما سيشمله موضوعنا. والعرض يشمل سيارات سويفت 2021 جي ال بدفعات شهرية 1201 ريال سعودين وفترة سداد على ستين شهر. حيث يقدر سعر السيارة 58840 ريال سعودي.

بدون كفيل عروض تمويل سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل

يمكنك الاستفادة من عرض تقسيط سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل. وذلك من خلال جميع الفروع التي تنتشر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. حتى تستفيد من العرض وتستمتع بمميزاته الرائعة.

بداية لن تدفع مصاريف إدارية.

شركة عبداللطيف جميل ستدفع عنك الإيجار الشهري الأول، كما ستدفع الإيجار اشهري الثاني، والثالث. والذي يتم احتسابه على أساس الستين شهر على حسب العرض.

بدون أي مقدمة، أي بدون دفعة أولى.

وكذلك بدون كفيل أي لن تحتاج كفيل يدعمك.

وهو معتمد من الهيئة الشرعية في البلاد.

مميزات عرض تقسيط سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل

ما هي الأنواع المتوافرة الموجودة في عرض تقسيط سيارات سوزوكي؟!