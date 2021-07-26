اتحاد الشغل التونسى: الإرادة الشعبية فرضت قرارات الرئيس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال الطاهرى، فى تصريحات له مساء اليوم الاثنين "لا نعتبر أن هناك خللا دستوريا فى قرارات الرئيس".

وأوضح الأمين المساعد لاتحاد الشغل التونسى أن هناك إرادة شعبية فرضت قرارات الرئيس، مؤكدا "ونحن نحترمها".