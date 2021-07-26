بايدن: أتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع العراق

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تطلعه لاستقبال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وفى تغريدة على حسابه فى تويتر قال بايدن: "سأستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى فى لقاء فى المكتب البيضاوى. أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، والعمل على دفع التعاون الثنائى قدماً". وترجّح مصادر قناتى "العربية" و"الحدث" صدور بيان مشترك اليوم بعد لقاء الكاظمى ببايدن يشير إلى "إعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وبغداد"، بحيث يتم إنهاء عمل القوات الأمريكية القتالية فى العراق ووضع جدول زمنى لسحبها بحلول نهاية هذا العام، مع الإبقاء على وجود عسكرى أمريكى لتدريب القوات العراقية ضمن قوات التحالف الدولى ضد داعش.

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