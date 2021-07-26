الولايات المتحدة تبقى القيود على الرحلات الدولية بسبب متحور دلتا

وعزت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى فى مؤتمر صحافى هذا القرار إلى التفشى السريع لمتحور "دلتا" الأكثر عدوى من كورونا، مشيرة إلى أن "هذا المتغير ينتشر هنا وفى جميع أنحاء العالم"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وقالت: "بسبب دلتا فإن حالات الإصابة ترتفع هنا فى بلدنا خاصة بين أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم ومن المرجح أن تستمر حالات الإصابة فى الارتفاع فى الأسابيع المقبلة"، مبينة أنه "سيتم تقديم توصيات جديدة بناء على البيانات الصحية".
هذا ونصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكيين، يوم الاثنين، الماضى بعدم السفر إلى المملكة المتحدة نظرا للزيادة فى عدد الحالات.
وشكلت إدارة بايدن الشهر الماضى مجموعات عمل مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة لتقييم موعد رفع قيود السفر الدولية.
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