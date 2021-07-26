بريطانيا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا 

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الاثنين، نحو 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24950، مقارنة مع 31795 السبت و29173 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5.724 مليون إصابة.
وتسببت مشكلة فنية في تأخر نشر المعطيات حول الوفيات الجديدة جراء المرض.
وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة من فيروس كورونا في الهند.
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