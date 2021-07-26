ماكرون: 60% من المواطنين في البلاد تلقوا اللقاح 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تخطي فرنسا عتبة 40 مليون ملقح ضد فيروس كورونا، ما يمثل 60% من المواطنين، مؤكدا ضرورة مواصلة تلقيح المواطنين.

وكتب ماكرون في تغريدة على "تويتر"، أن "40 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أو ما يقرب من 60% من السكان".

وأضاف ماكرون، "سنهزم الفيروس سويا. سنواصل !".

وبحسب بيانات السلطات الصحية في فرنسا، فإن قرابة 60% من الفرنسيين تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح أي ما يعادل 39.94 مليونا. 33.2 منهم حصلوا على التطعيم كاملا.