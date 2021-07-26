موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 للجامعات والمدارس في مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 ، عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم اجتماعاً رسمياً بحضور معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود عبد الغفار، وذلك من أجل اتخاذ قرارات بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعات والمدارس في مصر، وبعد انتهاء الاجتماع، يبحث الكثير الآن من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، وهو ما سنتعرف عليه سوياً.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022

وبخلاف التساؤلات حول موعد بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات والمدارس، طرح البعض سؤال هل سيكون التعليم حضورياً بالجامعات والمدارس خلال العام الدراسي الجديد، أم سيكون عن بُعد، ولكن نود أن ننوه عليكم أولاً أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة عبر مواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت تدعي موعد بداية العام الدراسي الجديد.

وفي ذات السياق نفى معالي السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما نشرته بعض الصفحات عبر الإنترنت وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. بخصوص أن وزارة التربية والتعليم قد حددت موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكداً أن الموعد سيتم تحديده والإعلان عنه رسمياً خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 للجامعات

خلال الاجتماع المنعقد والمنقضي للمجلس الأعلى للجامعات تقرر أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 من يوم 9 أكتوبر 2021 ويستمر على مدار 14 أسبوعا، كما سيكون موعد امتحانات الترم الأول للجامعات 2021-2022 يوم 15 من شهر يناير 2022.

وجدير بالذكر أن نفس موعد بداية الدراسة 2021-2022 للجامعات، هو نفس الموعد لبدء الدراسة في المدارس المقرر يوم التاسع من شهر أكتوبر المقبل، وسنتابع معكم المزيد من أخبار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام بل والساعات القادمة.