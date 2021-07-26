جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مركز التواصل الحكومى والناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء ألغى قرار إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء، كما قرر فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، حسبما نقلت نقاة "روسيا اليوم".
وأوضح المزرم أنه تقرر فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال، اعتبارا من 1 سبتمبر، مشيرا إلى أنه يسمح بدخول المطعمين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة على أن يسمح لغير المطعمين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية، والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية، فيما يسمح لهم الدخول للجهات الحكومية والمستشفيات الصحية اعتبارا من الأحد المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تعلن إعادة فتح كافة الأنشطة التجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.