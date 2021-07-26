رسمياً : عودة إستقبال المعتمرين من خارج السعودية في يوم 10 أغسطس

عودة إستقبال المعتمرين … أعلنت اللجنة الوطنية للحج والعمرة عن موعد عودة المعتمرين من خارج السعودية بدءاً في يوم 10 أغسطس الشهر المقبل الموافق الأول من شهر محرم، بعد استقبل الحرم المكي أول أفواج من المعتمرين اليوم عقب انتهاء موسم الحج 2021 والجدير بالذكر لا يوجد إي شكوى صحية بخصوص فيروس كورونا حسب ما أعلنته الرياض بعد اقتصار المواطنين داخلها للعام الثاني على التوالي.

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام النبوي أول فوج من معتمرين بعد عودة العمرة عند انتهاء موسم الحج في هذا العام.

تم آداء موسم الحج وسط منظومة من الخدمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير كافة الوقاية داخل المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة وصحة المعتمرين.

وسط منظومة من الخدمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير كافة الوقاية داخل المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة وصحة المعتمرين. كما أنه تولت الرئاسة كيفية تنظيم دخول المعتمرين إلى المسجد الحرام عبر أبواب كثيرة وفق تنظيم معين وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد أثناء تأدية مناسك العمرة.

بالإضافة إلي ذلك أعلنت وزارة الحج والعمرة بنجاح هذا العام بناءً على عدد مؤشرات القياس الأساسية التي أدت إلى الحج وينعم ضيوف الرحمن بشكل أمن جدا ويضمن سلامة المعتمر.

بلغ مؤشر الصحة والأمن أن 100% فيما يخص تسجيل إصابة بفيروس كورونا والأوبئة والحوادث وأيضا الوفيات صفر في المائة لم يوجد أي إصابات.

أفاد أيضا أن جميع المصليات والمسارات تعمل جميعها بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم التقارب بين المصلين خلال الذهاب والدخول والخروج لتأدية العمرة والصلاة.

والصلاة. تم تركيب وتجهيز مسارات متخصصة مع أفواج المعتمرين لكي يضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الطائفين.

تم تخصيص أبواب محددة لكل فوج لكي يتم الدخول والخروج منه لمنع التزاحم أو التكدس.

تقديم خدمات متميزة وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام.

كشف ناصر ترك رئيس الغرف السياحية عن أهم التفاصيل نحو كيفية استقبال المعتمرين خارج السعودية وتتمثل فيما يلي:

يجب إجراء التطعيم بلقاح كورونا المعتمد من المملكة السعودية .

. كما أنه أضاف أن لم تعتمد السعودية على لقاحين هم لقاح سينوفارم، وسينوبك متوقع طرح لقاحين عن قريب.

ومن أهم الإجراءات أيضا الحصول على شهادات صحية من بعض المراكز المعنية وسوف تحددها المملكة.

تخطي سن المعتمر سن 18 عاماً

التقديم للعمرة يكون إلكتروني من خلال شركات السياحة المختلفة.

يجب أن يكون عدد المعتمرين في الغرفة الواحدة إثنين في فقط.

تسعى أيضا على تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل بنسبة 50%.

وأشار أيضا في تصريحات أن هناك 6000 وكيل عمرة و30 موقع ومنصة للحجز والدفع إلكتروني.

متابعة تأمين صحي للمعتمرين بالمملكة متوقع حدوث ارتفاع الإصابة بكورونا.

وبذلك من المتوقع ارتفاع أسعار العمرة لكي تصل إلي 20 ألف بسبب الشروط التي اعتمدت عليها المملكة العربية السعودية للمعتمرين.

يجب أولا إكمال نموذج طلب تأشيرة العمرة الأصلي وفي نهاية الاستمارة يجب كتابة بريد موجه أقرب قنصلية سعودية.

العمرة الأصلي وفي نهاية الاستمارة يجب كتابة بريد موجه أقرب قنصلية سعودية. يجب إرفاق صورة حديثة ملونة من جواز السفر ويكون ذات خلفية بيضاء مع نموذج الطلب.

يجب توضيح صورة الوجه بالكامل ويكون الشخص مواجهاً للكاميرا مباشرة لا يقبل الصور بزوايا أو جانبية.

يجب أن يكون جوازات السفر سارية لمدة لا تقل عن 6 شهور من تاريخ التقديم للحصول على تأشيرة العمرة.

تذاكر السفر تكون مؤكدة الحجز وغير قابلة للاسترداد، حيث أن يجب مغادرة المملكة في غضون أسبوعين من تاريخ الذهاب.

يجب إرفاق المرآة والأطفال الزوج أو أي أحد من الأقارب المحرم يجب إحضار إثبات العلاقة مثل (شهادة الزواج للزوجة، شهادة ميلاد الطفل وكل ما يدل على أسماء الوالدين.

يجب على المحرم أن يسافر من وإلي المملكة يكون على نفس طائرة زوجته وأولاده.

الجدير بالذكر يسمح للمرآة التي تزيد عن عمر 45 سنة أو تذهب للعمرة دون محرم لها، أو إذا كانت مسافرة مع مجموعة أو أسرة يجب أن تقدم خطاب موثق بموافقة محرمها على السفر.

يتم فحص شهادة التطعيم جيداً من قبل السلطات السعودية.

جيداً من قبل السلطات السعودية. توفير بطاقة تعريف تحتوي كافة بيانات المعتمر.

التأكد من الحصول على تصريح حج لأداء الفريضة أو تأشيرة العمرة لغير المقيمين في السعودية.

عدم الإقامة أكثر من مدة التأشيرة للحج أو للعمرة.

إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد من أجل المحافظة على صحة وسلامة المعتمرين.

يجب التعاقد مع شركات سياحة ذات سمعة حسنة

يجب الاحتفاظ بكافة الوثائق وجوازات السفر في أي مكان.

التقديم يتم من خلال المواقع الإلكترونية والمنصات الخاصة بشركات السياحة عبر الإنترنت خوفاً على سلامة وصحة المعتمرين.

وبذلك نكون تعرفنا على موعد عودة إستقبال المعتمرين من خارج السعودية في يوم 10 أغسطس، وأهم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة العمرة، وضوابط استقبال المعتمرين.