موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 لم يتبق عليه سوى أيام قليلة وسوف تظهر النتائج الخاصة بطلبة الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية والعلمية بقسميها علمي علوم وعلمي رياضة وذلك بعد اجتياز الامتحانات التي أُجريت يوم 10 من شهر يوليو الحالي وسوف يتم الإعلان عن النتائج خلال أيام قليلة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به وسوف نوضح لكم رابط وطريقة الاستعلام خلال السطور التالية.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021

مرت البلاد في الفترة الأخيرة بالعديد من الأزمات التي أثرت بها وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا المستجد التي كان لها دور كبير في عملية الامتحانات التي تم إجراءها مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وفحص الطلبة وقد سبق وأعلن الدكتور طارق شوقي في بيان عن الوزارة عن موعد اعلان النتائج قبل بداية الامتحان وهو الأمر الذي لم يسبق وشهدته وزارة التعليم من قبل حيث أعلن الوزير أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها يوم 12 من شهر أغسطس القادم وسوف تظهر نتائج الصف الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبي والعلمي وذلك بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات والتي من المقرر أن تنتهي يوم الاثنين القادم الموافق الثاني من شهر أغسطس عام 2021.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

يتم الاستعلام عن النتائج عبر الموقع المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الخاص بالنتيجة بوابة الثانوية العامة .

. كتابة اسم الطالب رباعي.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة بحث.

فور رفع النتائج على الموقع سوف تظهر النتائج في الحال.

نتيجة الصف الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبي والعلمي

كما سبق وذكرنا في الفقرة السابقة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم تحديد موعد ظهور النتائج قبل بداية الامتحانات حيث أن عمليات التصحيح هذا العام سوف تتم إلكترونيًا وليس بالطريقة المعتادة ومن المقرر أن تظهر النتائج يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس القادم بمشيئة الله وسوف نتابع معكم فور ظهورها عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج.