إنفوجراف.. ردود فعل دولية على قرارات إنقاذ تونس

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز ردود الأفعال الدولية، تجاه قرارات الرئيس التونسى:

حيث أكد البيت الأبيض، أنه "لا يمكن وصف ما حدث فى تونس بأنه انقلاب وندعو للهدوء"، بينما قالت فرنسا "نتابع باهتمام التطورات فى تونس ونقف بجانب المواطنين".

واعتبرت ألمانيا أن ما حدث فى تونس ليس انقلابا والشعب يريد الديمقراطية، وشددت السعودية على أنها حريصة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية.

وطالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف فى تونس بضبط النفس والامتناع عن العنف، كما دعا الاتحاد الأوروبى للهدوء والحفاظ على الاستقرار فى تونس.

وأكدت الجامعة العربية، دعمها للشعب التونسى وقدرة الدولة للعمل بفعالية، كما شدد صندوق النقد الدولى على أنه سيواصل دعم اقتصاد تونس لإنقاذها من الأزمات.