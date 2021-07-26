فيديو.. عبير موسى: التونسيون احتفلوا لأنهم تخلصوا من الغنوشى والإخوان

جدة - نرمين السيد - اعتبرت رئيسة الحزب الدستورى الحر، عبير موسى، اليوم الإثنين، أن الشعب التونسى عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشى وهشام المشيشى، وفق تعبيرها.





وقالت فى فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة". وتابعت:" لو كنا فى السلطة لقمنا بإيقاف الدمار والمنظومة الحالية، الآن يجب تحديد المسار الذى يصب فى مصلحة التونسيين". وأضافت: "لا يمكن أن نكون إلا فى صف الشعب التونسى، فى سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار".

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