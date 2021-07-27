يقوم المسئولين في الكلية التقنية 1442 بعمل مكافأة إلى الطلاب الذين يلتحقون بها ويقوموا بتحقيق الشروط التي تم تحديدها في الكلية، وكذلك تشمل الطلاب المتفوقين وذا السمعة الطيبة، وهذه المكافأة شغلت بال الكثير من الطلاب فأصبح يتسائل متى تنزل مكافأة الكلية التقنية 1442 .

متى تنزل مكافأة الكلية التقنية 1442

يتم تنزل المكافأة التقنية في نهاية كل شهر ميلادي، حيث أنها بالتحديد تنزل في اليوم السابع والعشرون، وفي حال كان هذا اليوم موافق إجازة فإنه يتم تقديم المكافأة أو تأخيرها، ومن خلال هذه المكافأة إلى الطلاب يتم تقديم مكافأة إلى الطلاب المتدربين تكون 1000 ريال سعودي بشكل شهري، هذا بجانب أن المكافأة سوف تستمر في الأجازة أيضًا.

شروط الحصول على مكافأة الكلية التقنية

يوجد بعض الشروط التي يتم تحديدها والتي تعتبر وسيلة يمكن من خلالها الحصول على مكافأة مالية، وذلك بالنسبة إلى المتدربين بها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون الطالب حاصل على 4.75 من 5 في الفصل الدراسي الذي يسبق التخرج.

أن يكون الطالب منتظم في الحد الأدنى إلى المدة النظامية له عند التخرج.

يكون الطالب متفوق في الدراسية وفي التدريبات التي يحصل عليها.

كذلك على مستوى التعامل مع الزملاء لابد أن يكون الطالب قدوة وذا سمعة طيبة.

يمكن تهيئة الزملاء على الجانب العملي.

الاستعلام على موعد نزول مكافأة الكلية التقنية

يمكن الاستعلام على موعد نزول المكافأة حتى يتمكن المتدربون من التحقق من موعد المكافأة واستلامها ومختلف المعلومات حول المكافأة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الكلية التقنية .

. ثم يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

بعدها يتم الاستعلام عن حالة البطاقة البنكية بالنسبة إلى المتدرب.

ثم يتم إضافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم التدريبي ورقم الهوية أو رقم الإقامة.

بعدها تقوم بالضغط على كلمة بحث.

ثم سوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمكافئة والموعد الذي سوف تنزل به.

لقد عرضنا لكم الإجابة على سؤال متى تنزل مكافأة الكلية التقنية 1442 ؟ والتي يرغب العديد من الطلاب التعرف عليه، فإنها سوف تكون مستمرة بشكل شهري حتى في الأجازة الصيفية بالنسبة إلى الطلاب الذين يتوفر لديهم الشروط التي تم تحديدها.