خطوات تسجيل اللقاح لتطعيم طلاب المدارس بالسعودية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1443هـ

تسجيل اللقاح لتطعيم طلاب المدارس بالسعودية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1443هـ ، اعتمدت المملكة العربية السعودية خلال العام الدراسي الماضي على آلية التعليم عن بُعد بسبب الظروف الراهنة التي مرت بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حرصًا منها على اتباع كافة الاحتياطات اللازمة التي تضمن سلامة وصحة وأمن الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات داخل المدارس والجامعات السعودية، وذلك بتوفير العديد من الخدمات التي أتاحت للطلاب والطالبات السعوديين والمقيمين على أراضيها دراسة المواد الدراسية المقررة عليهم من خلال منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية.

وزارة التعليم السعودية تعلن عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية للعام الدراسي 1443 بجميع المؤسسات التعليمية

تطعيم طلاب المدارس بالسعودية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1443هـ

و لكن قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة بأن يكون قرار عودة الدراسة حضوريًّا هذا العام الحالي على المستوى العام بالمملكة، وذلك بعد تطعيم طلاب وطالبات المملكة وخاصة المرحلة العمرية فئة 12 ـ 18 عام لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال كافة مراكز التطعيم المنتشرة في كل أنحاء المملكة، وذلك لحماية الطلاب والطالبات من الإصابة به، فقد يبلغ عدد هذه الفئة العمرية ما يقرب من 2.726.516 في كافة مدارس المملكة.

تطبيق صحتي و تطعيم طلاب وطالبات المملكة

يستطيع الطلاب والطالبات في جميع أنحاء مدارس المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة من تسجيل بياناتهم من خلال الدخول على تطبيق صحتي، لتلقي اللقاح استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد لعام 1443هـ، بعد القرار الوزاري الصادر بشأن حضور الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة لتلقى المقررات الدراسية داخل فصول المدارس السعودية بجانب اتباع آلية التعليم عن بُعد بجوار الحضور الفعلي للطلاب والطالبات السعوديين في مدارسهم.

خطوات تسجيل اللقاح لتطعيم طلاب المدارس بالسعودية

يتمكن الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة العربية السعودية بداية من سن 12 عام التسجيل في تطبيق صحتي من أجل تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حتي يتثنى لهم دخول العام الدراسي الجديد وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة وهى كالآتي ذكره:

تحميل تطبيق صحتي على الهاتف من خلال جوجل بلاي أو آبل ستورز .

على الهاتف من خلال أو . تسجيل الدخول على التطبيق.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة التسجيل في لقاح فيروس كورونا.

ادخال كافة البيانات المطلوبة للمستفيد بشكل صحيح ( الاسم، البريد الالكتروني، الهاتف الجوال ).

الضغط على كلمة تسجيل، و بعد ذلك سوف يتم ارسال رسالة على البريد الالكتروني أو الهاتف المحمول لاعلامك بموعد ومكان تلقي اللقاح.

ويُعد الهدف الرئيسي من الإعلان عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لطلاب وطالبات المملكة وخاصة الفئة العمرية المتوسطة، هو الضمان باستمرار الدراسة حضوريًّا للعام الدراسي المقبل، و بيانًّا لجهود الحكومة السعودية الدائمة في الحفاظ على الصحة العامة للجميع.