طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف للعاطلين ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل 1442

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف تتميز بالبساطة والسرعة ليستفيد أكبر عدد من المزارعين داخل المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث دشن من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مستهدفًا الارتقاء بالقطاع الزراعي ورفع مستوى المزارعين المعيشي عبر دعم مادي مميز يتم الحصل عليه فور اتباع الفئات المستحقة طريقة التسجيل واستيفاء الشروط المطلوبة، لذلك سوف نتعرف في حيثيات هذا المقال شروط وطريقة التسجيل في برنامج دعم ريف ، كما سنتعرف على موعد نزول الدعم الريفي للمواطنين 1442.

ماهو برنامج ريف

خلال الحديث عن طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف 1442هـ، لابد من الحديث عن ماهية البرنامج فهو برنامج خدمي تم إطلاقه من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، يعمل على تقديم دعم مادي للعاطلين عن العمل والأسر المنتجة وأرباب الأنشطة الزراعية الصغيرة، حيث يدعم البرنامج فئة العاطلين من المزارعين ماليًا فور تطبيق طريقة التسجيل في برنامج ريف على منصة ريف الإلكترونية.

يقدم البرنامج دعم مالي للمزارعين بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لهم وزيادة إنتاجياتهم من المحاصيل، كذلك دعم نشاط تربية الماشية بجانب دعم كافة الأنشطة التي تتم في الريف السعودي للوصول إلى أعلى معدل إنتاجية يحقق من خلاله الاكتفاء الذاتي للملكة من المحاصيل الهامة.

يأتي برنامج دعم ريف ضمن رؤية المملكة 2030 التي تستهدف مساندة صغار المزارعين من أصحاب الأنشطة الزراعية الصغيرة، كما يدعم كل ربة منزل بجانب الأسر المنتجة والعاطلين، فقط من خلال تسجيل البيانات المطلوبة على المنصة الإلكترونية للبرنامج لبدء صرف الدعم المالي.

كم دعم ريف للعاطلين

يخصص لكل قطاع من القطاعات المتاحة أمام المتقدم دعم مالي محدد يسمح بتطوير هذا القطاع، حيث يطلب من كل متقدم اختيار القطاع المراد التقديم فيه ما بين القطاعات المطروحة على المنصة الإلكترونية.

يسمح للمتقدم باختيار حتى ثلاث قطاعات من القطاعات التي يستهدفها برنامج دعم ريف، ومن هذه القطاعات:

(قطاع زراعة الورد – قطاع إنتاج العسل – قطاع الفواكه الاستوائية – قطاع إنتاج البن العربي – قطاع تربية المواشي – قطاع صيد الأسماك – قطاع المحاصيل المطرية).

حيث يتم منح المستفيد دعم مالي يتجاوز 2000 ريال ولا يتجاوز الـ54 ألف ريال، ويصل المبلغ للمستفيد خلال العشر أيام الأولى من كل شهر ميلادي.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

للحصول على دعم ريف فقد اشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على المتقدم استيفاء عدة شروط واجبة ومن أبرزها:

يجب أن يحمل المتقدم لدعم ريف الجنسية السعودية.

استخراج مستند العمل الحر باسم المرشح للدعم.

أن يعمل المتقدم للدعم بأحد الأنشطة الزراعية التي يحددها برنامج ريف.

يشترط أن لا يكون المتقدم عاملًا بالقطاع العام أو الخاص بالمملكة.

أن يبلغ المتقدم 21 عام ولا يقل عن هذا العمر.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال دون تجاوز هذا المبلغ.

أن يملك المتقدم حسابًا بنكيًا باسمه.

كما يشترط أن يتم التسجيل فقط من خلال منصة ريف الإلكترونية.

ألا يتجاوز مبلغ الدعم الـ54 ألف ريال.

طريقة التسجيل في برنامج ريف للعاطلين

تتطلب عملية التسجيل في ريف للدعم المادي للعاطلين والأسر الريفية اتباع خطوات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج ريف وذلك وفقًا للخطوات التالية:

أولاً يقوم المستفيد بالدخول على منصة ريف reef الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “ابدأ بطلب الدعم”.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “خيار جديد”.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة تسجيل البيانات، يقوم المتقد بكتابتها وهي: (الاسم – الجنسية – تاريخ – محل الميلاد).

ثم الضغط على زر “التالي”.

سيقوم النظام بإرسال رمز التحقق المرسل إلى هاتف المتقدم، ويجب الاحتفاظ به.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الرقم الخاص بحسابه البنكي.

ثم يقوم باختيار القطاعات المطلوب الدعم فيها، وهي كما تم ذكرها سابقاً.

فور الانتهاء من الخطوات السابقة وإتمامها بدقة سيفعل حساب المتقدم، وسيتم النظر في الطلب والبت فيه في خلال 60 يوم.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

فور إتمام المتقدم خطوات التسجيل في ريف للدعم المادي وتأكيد قبول طلبه للدعم المقدم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد استيفاء كافة الشروط يتم إعلام المتقدم بقبول الطلب خلال 60 يوم من التاريخ المسجل به الطلب.

يعقب ذلك استعداد المتقدم لصرف الدعم المالي خلال العشر أيام الأولى من كل شهر ميلادي.

رقم دعم برنامج ريف المجاني

يحتاج الكثير من المتقدمين لطلب دعم ريف وكذلك الفئات التي تم قبول طلبها للدعم إلى الحصول على بعض الاستفسارات سواء في مرحلة التقدم للدعم أو في مرحلة صرف الدعم، لذا فقد حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة رقمًا موحدًا للرد على كافة الاستفسارات، وهو: 19930.

يتم الاتصال خلال مواعيد العمل الرسمية من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا للحصول على إجابات وافية على كافة الاستفسارات.

وبذلك نكون قد تعرفنا على شروط و طريقة التسجيل في برنامج ريف للاسر المنتجة 1442، كما تعرفنا على موعد نزول الدعم في حسابات المواطنين.