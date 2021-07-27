يرغب العديد من الطلاب التعرف على نسب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود 1442 بغرض الإلتحاق بها، فلقد تم وضع بعض الشروط كوسيلة للإلتحاق بالجامعة، وبالنسبة إلى نسبة القبول فإنها نسبة موزونة لقد تم تحديدها وأعتمادها.نسب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود 1442
يرغب العديد من الطلاب الإلتحاق والدراسة في جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية التي توجد في الرياض ولها العديد من الفروع المختلفة، وتتمثل هذه النسبة فيما يلي:
- تخصص الشريعة: مجموع الثانوية 60% واختبار القدرات 40%.
- تخصص اللغة العربية: نسبة مجموعة الثانوية 60% و اختبار القدرات 40%.
- مسار العلوم الإدارية: مجموع الثانوية 60% و اختبار القدرات 40%.
- تخصص أصول دين: مجموع الثانوية 60% واختبار القدرات 40%.
- السنة التحضيرية لطلاب المعاهد العلمية: مجموعة الثانوية 60% واختبار القدرات 40%.
- العلوم الإنسانية: مجموع الثانوية 60% واختبار القدرات 40%.
- مسار العلوم التطبيقية: مجموع الثانوية العامة 40% واختبار القدرات 30% واختبار التحصيلي 30%.
- مسار اللغات والترجمة: مجموعة الثانوية 40% واختبار القدرات 30% واختبار اللغة الإنجليزية 30%.
- ومسار العلوم الصحية: معدل الثانوية العامة 30% ولا يجب أن يقل عن 90%، واختبار القدرات 20 درجة ولا يجب أن يقل عن 70، واختبار التحصيلي 20% ولا يجب أن تقل عن 70، و10% اختبار اللغة الإنجليزية ولا يجب أن تقل عن 50.
لقد تم تحديد بعض الشروط حتى يتم قبول الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود، ويجب على جميع الطلاب استيفاء جميع هذه الشروط، التي تتمثل فيما يلي:
- لابد أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة من المعاهد العلمية التابعة إلى الجامعة.
- يجب أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية في السعودية أو خارجها.
- بالنسبة إلى شهادة الثانوية العامة من خارج السعودية لابد من التصديق عليها وأن يتم معادلة من وزارة التربية والتعليم في السعودية.
- يجب أن يكون قد أنهى الثانوية العامة منذ فترة لا تزيد عن خمس سنوات.
- لابد أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.
- إذا كان الطالب يعمل في أي جهة فلابد من الحصول على موافقة من العمل لأن يبدأ دراسة في الجامعة.
- يجب أن يتمكن الطالب من اجتياز الاختبارات الشخصية والمقابلات التي يتم إجرائها حتى يتمكن من الإلتحاق بالجامعة.
- تحديد المسار المناسب بناء على تخصص الطالب.
- يحصل الطالب على النسبة التي يتم تحديدها من قبل الكلية.
ختامًا لقد عرضنا لكم نسب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود 1442 التي قد زادت نسبة البحث عليها مؤخرًا، وكذلك قمنا بتحديد الشروط التي يمكن من خلالها الالتحاق بالجامعة.
الوسوم
يرغب العديد من الطلاب التعرف على نسب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود 1442 بغرض الإلتحاق بها، فلقد تم وضع بعض الشروط كوسيلة للإلتحاق بالجامعة، وبالنسبة إلى نسبة القبول فإنها نسبة موزونة لقد تم تحديدها وأعتمادها.نسب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود 1442
يرغب العديد من الطلاب الإلتحاق والدراسة في جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية التي توجد في الرياض ولها العديد من الفروع المختلفة، وتتمثل هذه النسبة فيما يلي:
- تخصص الشريعة: مجموع الثانوية 60% واختبار القدرات 40%.
- تخصص اللغة العربية: نسبة مجموعة الثانوية 60% و اختبار القدرات 40%.
- مسار العلوم الإدارية: مجموع الثانوية 60% و اختبار القدرات 40%.
- تخصص أصول دين: مجموع الثانوية 60% واختبار القدرات 40%.
- السنة التحضيرية لطلاب المعاهد العلمية: مجموعة الثانوية 60% واختبار القدرات 40%.
- العلوم الإنسانية: مجموع الثانوية 60% واختبار القدرات 40%.
- مسار العلوم التطبيقية: مجموع الثانوية العامة 40% واختبار القدرات 30% واختبار التحصيلي 30%.
- مسار اللغات والترجمة: مجموعة الثانوية 40% واختبار القدرات 30% واختبار اللغة الإنجليزية 30%.
- ومسار العلوم الصحية: معدل الثانوية العامة 30% ولا يجب أن يقل عن 90%، واختبار القدرات 20 درجة ولا يجب أن يقل عن 70، واختبار التحصيلي 20% ولا يجب أن تقل عن 70، و10% اختبار اللغة الإنجليزية ولا يجب أن تقل عن 50.
لقد تم تحديد بعض الشروط حتى يتم قبول الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود، ويجب على جميع الطلاب استيفاء جميع هذه الشروط، التي تتمثل فيما يلي:
- لابد أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة من المعاهد العلمية التابعة إلى الجامعة.
- يجب أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية في السعودية أو خارجها.
- بالنسبة إلى شهادة الثانوية العامة من خارج السعودية لابد من التصديق عليها وأن يتم معادلة من وزارة التربية والتعليم في السعودية.
- يجب أن يكون قد أنهى الثانوية العامة منذ فترة لا تزيد عن خمس سنوات.
- لابد أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.
- إذا كان الطالب يعمل في أي جهة فلابد من الحصول على موافقة من العمل لأن يبدأ دراسة في الجامعة.
- يجب أن يتمكن الطالب من اجتياز الاختبارات الشخصية والمقابلات التي يتم إجرائها حتى يتمكن من الإلتحاق بالجامعة.
- تحديد المسار المناسب بناء على تخصص الطالب.
- يحصل الطالب على النسبة التي يتم تحديدها من قبل الكلية.
ختامًا لقد عرضنا لكم نسب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود 1442 التي قد زادت نسبة البحث عليها مؤخرًا، وكذلك قمنا بتحديد الشروط التي يمكن من خلالها الالتحاق بالجامعة.
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