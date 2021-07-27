دوت الخليج :- قال وزير الصحة فراس هواري، الأحد، إن شخصا توفي قبل انقطاع التيار الكهربائي في الجاردنز وآخر بعد انقطاع الكهرباء بنحو ساعة ونصف.
وأضاف : أن النتائج الأولية للتشريح تؤكد وجود خثرات رئوية تسببت بنزول الأكسجين لدى الوفاتين في مستشفى الجاردنز، مشيرا إلى أن سببها الحالة المرضية التي كانا يعانيان منها ، وفق المملكة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة: نتائج التحقيق الأولية بوفيات الجاردنز تشير إلى أن خثرات رئوية سبب وفاة حالتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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