سجّل الآن عبر الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين من خلال رابط dari iq

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين 2021 بالعراق dari iq التي تُساهم في الحصول على قطع من الأراضي السكنية بها لكل من تتوافر في الشروط والأحكام التي حددتها وزارة الإعمار والإسكان العراقية، وجاءت تلك المبادرة لكي تُساعد الشباب لكي يحصلون على سكن مُلائم لهم لكي يعيشون حياة كريمة.

الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي 2021 بالعراق dari iq

أكدت وزارة الإعمار والإسكان على ضرورة التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية Dari iq فقط حيث لا يُمكنك الحصول على قطع أرض دون التسجيل فيها، إلى جانب ضرورة إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم بدقة كاملة وينبغي أن تكون خالية من أي خطأ لأن الوزارة سوف تُراجع الطلبات وتفرزهم لكي تمنح تلك الأراضي لمستحقيها من الشباب بالعراق.

والجدير بالذكر أن الوزارة أكدت على أن هناك بعض الفئات التي لها الأولوية في الحصول على الأراضي وهما الأرامل، والمطلقات الذين لديهم أطفال.

شروط التقديم في استمارة الأراضي 2021 بالعراق

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتمكن الأشخاص من التقديم دون أي عائق والحصول على قطع أراضي بالعراق وهي:

لابد من كتابة رقم الهاتف بدقة والتأكد منه.

ضرورة ألا يتم التسجيل في الاستمارة أكثر من مرة.

يجب عليك تقديم الوثائق الشخصية خلال عملية التسجيل.

يلزم ألا يتم أخفاء أو تدليس أي معلومات لأن هذا سيُعرضك لمسألة قانونية.

لابد من الموافقة على كافة الشروط والأحكام. الخاصة بالتقديم.

ينبغي عليك التدقيق في كافة البيانات التي تم أدرجها لأن الجهة الحكومية سوف تقوم بمراجعتها لمنع أي خطأ.

كيفية التقديم في الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي عبر dari iq

لكي تتمكن من التقديم عبر استمارة توزيع الأراضي يُمكنك ذلك عن طريق اتباع ما يلي: