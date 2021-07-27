فى بيان مشترك.. بايدن والكاظمى: سنعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى

جدة - نرمين السيد - رسم البيان المشترك الصادر عقب اللقاء الذى جمع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى مستقبل العلاقات بين البلدين القائم على تعزيز الشراكة واحترام السيادة.





وأصدر الزعيمان بيانا فى ختام للحوار الاستراتيجى بين بغداد وواشنطن، جددت فيه الولايات المتحدة والعراق تأكيدهما على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين البلدين، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.

وأضاف، أن الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولى الذين يقدمون المشورة والتدريب، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على احترام سيادة العراق وقوانينه.

وتابع البيان الختامى، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعمها للقوات الأمنية العراقية.

وتابع، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعمها للقوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أن الطرفين يؤكدان أهمية إجراء انتخابات نزيهة تساهم فى دعم سيادة العراق وتنميته.

واتفق الطرفان بحسب البيان المشترك على عدم وجود أى قوات قتالية أمريكية فى العراق بحلول 31 ديسمبر المقبل.

كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون فى العمل مع المنظمات الدولية ومن خلال المؤسسات الحكومية المعنية فى كلا البلدين، ولا سيما فى ضوء الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى فى دورته السادسة والعشرين، والذى سيعقد فى جلاسكو فى المملكة المتحدة فى الخريف القادم.

وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها للجهود العراقية لتعزيز الإصلاح الاقتصادى والتكامل الإقليمى، ولا سيما من خلال التزامه بشبكات الطاقة الإقليمية مع الأردن ومع دول مجلس التعاون الخليجى.

وجدد الوفدان التأكيد على عزمهما فى الحفاظ على وتقوية العلاقة الاستراتيجية بينهما، فى جميع القضايا الثنائية، وبما يخدم المصلحة الوطنية لكل بلد بالإضافة إلى مصلحتهما المشتركة المتمثلة بالاستقرار الإقليمى.

وأكد العراق والولايات المتحدة أنهما سوف يستأنفان مناقشاتهما من خلال لجان التنسيق التابعة لاتفاقية الإطار الاستراتيجى.