استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية العراق عبر منصة داري dari.iq

استمارة التقديم على قطع الاراضي السكينة العراق حيث أنه قد تم الإعلان عن طريقة التقديم بشكل إلكتروني، وكل كذلك بغرض أن يتم الحصول على أراضي سكنية يتم بناؤها، وذلك إيماناً من الحكومة العراقية بضرورة توفير مسكن لائق لجيمع المواطنين.

استمارة التقديم على قطع الاراضي السكينة

حيث أنه يمكنك التقديم على أي قطعة أرض سكنية في العراق من خلال التقديم عليها عن طريق رابط الاستمارة الالكترونية، عبر منصة داري فقد قام مجلس الوزراء في العراق بتحديد رابط تستطيع من خلاله الدخول وكذا تسجيل البيانات التي تخص الشخص المتقدم، وبعد أن يقوم بالدخول على هذا الرابط سوف يحصل على استمارة إلكترونية يقدم فيها ويكون ذلك وفقا لمعايير يجب أن تتوافر سوف نتطرق إليها فيما يلي.

معايير استحقاق الأراضي السكنية العراقية

حيث لابد من توافر بعض المعايير التي على أساسها تمكن من الحصول على قطعة الأرض السكنية وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:

ينبغي أن يتم مراعاة عمر الشخص المتقدم وكذا عدد الأطفال الذي لديه.

كما لابد من أن يكون لا يمتلك أي وحده سكنية أخرى.

لابد أن يؤخذ الوضع المعيشي والاجتماعي للمتقدم في عين الاعتبار.

طريقة التسجيل والتقديم على قطعة الأرض

يكون من خلال رابط الاستمارة حيث أن وزارة الإسكان بدولة العراق قامت بتوفير عدد الكتروني من استمارات التقديم، إليكم الخطوات اللازمة للتسجيل:

قم بالذهاب إلي موقع منصة داري.

بعد أن تدخل على الرابط مباشرة تستطيع أن تقوم بتأكيد رقم الهاتف الخاص بك.

وتقوم بمليء البيانات المطلوبة في الاستمارة، ويجب أن تملأها بشكل دقيق.

ومن ثم تقوم بتقديمها بشكل إلكتروني ولكن ينبغي أن تأخذ المعاد المحدد من قبل الوزارة في الاعتبار عند التقديم.

كما تستطيع أن تقوم بتعديل البيانات أو حتى تغييرها من خلال المنصة.

ويمكن لكل الأشخاص الذين لديهم إعاقة معا أو كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أسر الشهداء، أن يستفيدوا من حجز قطع الأراضي السكنية وأن يقوموا باستخدام استمارة التقديم على قطع الاراضي السكينة العراق عند التقديم بشكل الكتروني.