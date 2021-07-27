الأردن.. إحباط عملية إرهابية حدودية استهدفت جنودا إسرائيليين

أحبطت المخابرات العامة الأردنية، في فبراير الماضي، مخططاً إرهابياً لأربعة من عصابة داعش الإرهابية، استهدف قتل جنود إسرائيليين متواجدين بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة وادي عربة بأسلحة نارية.
وبحسب وسائل إعلام أردنية محلية، فقد كشفت لائحة الاتهام الصادرة عن نيابة أمن الدولة، أن المتهمين الأربعة يواجهون بالاشتراك تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، من قانون منع الإرهاب، وهم يحاكمون لدى محكمة أمن الدولة عن التهمتين المسندتين لهم.
ووفق لائحة الاتهام، تربط المتهمين الأربعة في القضية علاقة صداقة، وهم من المؤيدين لعصابة داعش الإرهابية، والقائمين على نشر فكرها المسموم، واتفقوا فيما بينهم على ضرورة تنفيذ عمليات إرهابية تثير الرعب بين الناس نصرة للتنظيم الإرهابي داعش.
وبحسب المخطط الإرهابي، سيبدأ الاشتباك مع حرس حدود الجيش الأردني بالأسلحة النارية، تمهيداً للوصول للجنود الإسرائيليين وقتلهم.
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