تونس.. القبض على أشخاص بحوزتهم 70 زجاجة حارقة في القصرين

تمكنت أجهزة الأمن التونسية في ولاية القصرين من القبض على 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة، بحوزتهم 70 زجاجة حارقة (مولوتوف) كانوا ينوون استعمالها لتخريب وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

ووفق ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد فتحت النيابة العامة التحقيقات بالحادثة، وضبط الشبان المتهمين بمحاولة تكوين عصابي بنيّة الاعتداء على الممتلكات.

وكان قد أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قرارا بحظر التجول، من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ولمدة شهر، مع استثناء الحالات الطبية الطارئة، ومن يعملون في المناوبات الليلية.

وكما يُحظر بموجب القرار، تنقلُ الأشخاص والمركبات بين المدن، باستثناء نقل الاحتياجات الأساسية، أو من لديهم أسباب صحية عاجلة.

ومنعَ قرار الرئيسِ التونسي، التجمعات العامة لأكثر من ثلاثة أشخاص في الشوارع والميادين.