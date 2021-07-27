بلينكن لـ رئيس تونس : الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف فى البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين الطرفين، أكد فيه بلينكن أن الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف عن كثب فى تونس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى بيان إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن حث الرئيس التونسى قيس سعيد -خلال الاتصال - على "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

واتخذ الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء الأحد، قرارًا بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى من منصبه، وتجميد اختصاصات مجلس النواب، كما أعلن توليه أعمال السلطة التنفيذية، فى ظل الاحتجاجات التى اجتاحت الشارع التونسى بسبب سياسات حركة النهضة الإخوانية التى يترأسها راشد الغنوشى.