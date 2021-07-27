صندوق النقد: مستعدون لمساعدة تونس فى مواجهة الضغوط غير العادية

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولى، لـ وكالة "رويترز": إن الصندوق يراقب تطورات الأوضاع فى تونس عن كثب، مشيرًا إلى أن البلاد لا تزال أمامم ضغوط اجتماعية واقتصادية غير عادية.
وأوضح المتحدث أن من أهم تلك الضغوط تداعيات جائحة كورونا التى حصدت الكثير من الأرواح، إضافة إلى تطلعات الشعب التونسى إلى نمو أعلى وغنى بالوظائف وشامل.
واتخذ الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء الأحد، قرارًا بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى من منصبه، وتجميد أعمال البرلمان، كما أعلن توليه أعمال السلطة التنفيذية، فى ظل الاحتجاجات التى اجتاحت الشارع التونسى بسبب سياسات حركة النهضة الإخوانية التى يترأسها راشد الغنوشى.
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