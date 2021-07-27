“بالباركود” حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية Www.Mofa.Gov.Kw (فواتير – شهادات – وثائق)

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حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية للوافدين والمقيمين بالدولة والذين يرغبوا في التصديق على عدد من الوثائق لديهم، فيما يخص الحياة بالدولة كأجنبي، والتي منها التصديق على فواتير الكهرباء والمياه وكذلك الشهادات الدراسية للتعليم الابتدائي والمتوسط في الكويت وأخيرا التصديق على الوثائق التي يرغب الحاصلين على بطاقات الإقامة في الحصول على التصديق عليها.الخدمات الرسمية لوزارة الخارجية الكويتية
وتقوم وزارة الخارجية الكويتية بالكويت أو خارجها بالعديد من الخدمات التي يستفيد بها الراغبين في السفر إلى الكويت وكذلك المقيمين في الدولة أو الراغبين في المغادرة إلى بلادهم، حيث تقوم بالتصديق على الوثائق والمستندات والتي يتم التأكد من صحتها وصحة الإجراءات الخاصة بها ويتم المراجعة الأمنية أيضا لكل المتقدمين، حيث تكون بذلك تصديق الخارجية وثيقة رسمية يتم الاعتماد عليها عند التعاملات المصرفية أو مع مصلحة الجوازات أو للحصول على عقود عمل وما إلى ذلك.كيفية الحجز بالخارجية الكويتية
يعتبر الحجز بوزارة الخارجية من الخطوات المهمة للحصول على الخدمات، حيث يكون على الوافد الدخول على الرابط والتسجيل بالبيانات الخاصة واتباع الخطوات ويقوم بتحديد المركز الذي يريد المقابلة فيه بالموعد المناسب له، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين والمستخدمين للموقع، ولا يتم الالتفات لحجز أو مقابلة اية مراقبين لم يقوموا بالحجز المسبق إلكترونيا بالموقع، حيث يتم تنظيم العمل بنظام خاص وكذلك تحرص الوزارة على عدم التكدس بسبب انتشار فيروس كرونا بالفترة الأخيرة والذي ارتفعت الإصابات اليومية فيه من جديد لمستويات جديدة.خطوات حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية
يكون شرطا على الراغبين في المقابلات والتصديقات في الوزارة الحصول على موعد مسبق والحجز الإلكتروني عبر رابط الوزارة المبين والذي يكون باتباع الخطوات التالية:
- تبدأ الخطوات عامة بالدخول على الرابط الرسمي لحجز التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية.
- يقوم المستخدم باختيار “خدمة موعد حجز التصديقات” بالشؤون القنصلية.
- ثم يتم فتح صفحة جديدة للمستخدم يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة به والخدمة التي يرغب فيها.
- يبدا بكتابة رقم الهاتف النقال والرقم المدني الخاص به.
- يكون عليه تخديد المكتب الذي يرغب في الذهاب إليه والذي يكون الأقرب أليه.
- يتم تحديد نوع المعاملة.
- ثم يختار “التالي”.
- يقوم باختيار “الفترة الصباحية أو المسائية” في العمل.
- يتم اختيار الوقت الأنسب للزيارة.
- يبدأ هنا تسجيل الطلب.
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حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية للوافدين والمقيمين بالدولة والذين يرغبوا في التصديق على عدد من الوثائق لديهم، فيما يخص الحياة بالدولة كأجنبي، والتي منها التصديق على فواتير الكهرباء والمياه وكذلك الشهادات الدراسية للتعليم الابتدائي والمتوسط في الكويت وأخيرا التصديق على الوثائق التي يرغب الحاصلين على بطاقات الإقامة في الحصول على التصديق عليها.الخدمات الرسمية لوزارة الخارجية الكويتية
وتقوم وزارة الخارجية الكويتية بالكويت أو خارجها بالعديد من الخدمات التي يستفيد بها الراغبين في السفر إلى الكويت وكذلك المقيمين في الدولة أو الراغبين في المغادرة إلى بلادهم، حيث تقوم بالتصديق على الوثائق والمستندات والتي يتم التأكد من صحتها وصحة الإجراءات الخاصة بها ويتم المراجعة الأمنية أيضا لكل المتقدمين، حيث تكون بذلك تصديق الخارجية وثيقة رسمية يتم الاعتماد عليها عند التعاملات المصرفية أو مع مصلحة الجوازات أو للحصول على عقود عمل وما إلى ذلك.كيفية الحجز بالخارجية الكويتية
يعتبر الحجز بوزارة الخارجية من الخطوات المهمة للحصول على الخدمات، حيث يكون على الوافد الدخول على الرابط والتسجيل بالبيانات الخاصة واتباع الخطوات ويقوم بتحديد المركز الذي يريد المقابلة فيه بالموعد المناسب له، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين والمستخدمين للموقع، ولا يتم الالتفات لحجز أو مقابلة اية مراقبين لم يقوموا بالحجز المسبق إلكترونيا بالموقع، حيث يتم تنظيم العمل بنظام خاص وكذلك تحرص الوزارة على عدم التكدس بسبب انتشار فيروس كرونا بالفترة الأخيرة والذي ارتفعت الإصابات اليومية فيه من جديد لمستويات جديدة.خطوات حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية
يكون شرطا على الراغبين في المقابلات والتصديقات في الوزارة الحصول على موعد مسبق والحجز الإلكتروني عبر رابط الوزارة المبين والذي يكون باتباع الخطوات التالية:
- تبدأ الخطوات عامة بالدخول على الرابط الرسمي لحجز التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية.
- يقوم المستخدم باختيار “خدمة موعد حجز التصديقات” بالشؤون القنصلية.
- ثم يتم فتح صفحة جديدة للمستخدم يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة به والخدمة التي يرغب فيها.
- يبدا بكتابة رقم الهاتف النقال والرقم المدني الخاص به.
- يكون عليه تخديد المكتب الذي يرغب في الذهاب إليه والذي يكون الأقرب أليه.
- يتم تحديد نوع المعاملة.
- ثم يختار “التالي”.
- يقوم باختيار “الفترة الصباحية أو المسائية” في العمل.
- يتم اختيار الوقت الأنسب للزيارة.
- يبدأ هنا تسجيل الطلب.
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