الرئيس التونسى لـ بلينكن : الإجراءات الأخيرة جاءت طبقا للدستور

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة التونسية فى بيان، إن قيس سعيد أوضح لـ "بلينكن" خلال مكالمة هاتفية، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها جاءت طبقًا للفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعى.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة ستواصل تطوير علاقات الشراكة مع تونس فى مجالات عدة، وكذلك دعم القيم والمبادئ المشتركة بشأن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن مكالمة هاتفية أجراها بلينكن برئيس تونس، قيس سعيد، حثه فيها على مواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستظل تراقب تطورات الأوضاع فى البلاد عن كثب.

وفى ذات السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى بيان إن بلينكن حث الرئيس التونسى قيس سعيد -خلال الاتصال - على "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

واتخذ الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء الأحد، قرارًا بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى من منصبه، وتجميد أعمال البرلمان، كما أعلن توليه أعمال السلطة التنفيذية، فى ظل الاحتجاجات التى اجتاحت الشارع التونسى بسبب سياسات حركة النهضة الإخوانية التى يترأسها راشد الغنوشى.