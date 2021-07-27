كورونا يواصل قصف البرازيل .. حصيلة الوفيات تتخطى الـ 550 ألفا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 19.7 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 550 ألفًا و502 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية على بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.