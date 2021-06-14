«الوداع الحقيقي هو تقبيل جبين ميت»..إيمي سمير غانم تتذكر والدها برسالة مؤثرة

قامت الفنانة إيمي سمير غانم ، بنشر منشور به رسالة تتذكر من خلالها والدها الراحل سمير غانم، وذلك من خلال خاصية “الأستوري” بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها الدعاء له.

وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ إنستجرام: “الوداع الحقيقي هو تقبيل جبين ميت وينتهي باستودعتك الله في جنة الفردوس”.

وتابعت قائلة:” رحم الله كل عزيز غادر الدنيا وترك خلفه قلوبا تحترق شوقا لرؤيته رحم الله ارواحا كان وجودها بالدنيا جميلا، رحم الله أشخاصا اتعبنا رحيلهم، اللهم ارحم من هم نحت الثري نائمون اللهم اجعل القبور باردة عليهم اللهم اغفرلهم و اكرم نزلهم”.

جدير بالذكر، أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا في يوم الخميس 20 مايو من العام الحالي وتم دفنه في اليوم التالي الجمعة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة مما أسفر عنها دخوله المستشفى حتى لفظت أنفاسه الأخيرة بسبب تدهور حالته الصحية.

يذكر أن، مسرحية “الزهر لما يلعب” هي أخر أعمال الفنان سمير غانم الفنية قبل رحيله وقدمها خلال عام ٢٠٢٠، مسرحية “الزهر لما يلعب” من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وشارك في بطولتها العديد من نجوم الفن منهم: شيرين ورضا حامد وإيمان السيد ومنير مكرم.

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