أخبار عالمية

أكد اللواء ركن حيدر الطريفي، قائد الفرقة الثانية مشاه السودانية "في ولاية القضارف شرق السودان"عدم تنازل السودان عن ......
بعد محاولة تسميمه.. أول رئيس عربي يتصل بـ قيس سعيد للاطمئنان عليه
تلقي الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري عبد المجيد ......
تحرك مصري أردني واجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب بشأن فلسطين
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأردن ومصر تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع حضورى طارئ لمجلس جامعة الدول العربية......
فرنسا تسجل ما يقرب من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا
أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 26 ألفا و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"....
الرئيس الأمريكي يكشف عن شيء يسبب وفيات أكثر من كورونا
أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن التلوث يحمل مخاطر وفاة أكثر من فيروس كورونا المستجد ......