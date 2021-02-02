فن ومشاهير

فن ومشاهير

أطيب قلب.. هدى المفتي تهنئ سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها

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أطيب قلب.. هدى المفتي تهنئ سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها

هنأت الفنانة هدى المفتي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها. ونشرت هدى صورة لها مع سلمى أبو ضيف، وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد ......

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