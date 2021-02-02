فن ومشاهير

اعلن النجم ابهيمانيو سينغ عن انه قد وقع الاختيار عليه ليجسد شخصية الشر في الفيلم الجديد للنجم اكشاي كومار. ووفقا لموقع انديا توداي، فإن فيلم كومار ......

المزيد ...