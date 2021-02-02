فن ومشاهير

اعلنت النجمة الشابة راكول برييت عن انضمامها لابطال فيلم ايشومان كورانا الجديد الذي يطرح بعنوان Doctor G. ووفقا لموقع انديا توداي، فإن راكول ستجسد ......
ابهيمانيو سينغ يلعب دور الشر أمام أكشاي كومار في فيلمه الجديد
اعلن النجم ابهيمانيو سينغ عن انه قد وقع الاختيار عليه ليجسد شخصية الشر في الفيلم الجديد للنجم اكشاي كومار. ووفقا لموقع انديا توداي، فإن فيلم كومار ......
سانجاي دوت يختتم تصوير مشاهده بفيلم Prithviraj
يستعد النجم القدير سنجاي دوت لمشاركة النجم اكشاي كومار في بطولة فيلمه المرتقب الذي يطرح بعنوان Prithviraj. ووفقا لموقع انديا توداي، أعلن سنجاي دوت ......
مارك هامل يستعيد ذكرياته الأولى من تصوير STAR WARS بصورة نادرة
قام النجم مارك هامل باستعادة ذكرياته الأولى من تصوير مشاهد أول جزء طرح من افلام ستار وورز مع النجم هاريسون فورد. ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة لمارك ......
أطيب قلب.. هدى المفتي تهنئ سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها
هنأت الفنانة هدى المفتي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها. ونشرت هدى صورة لها مع سلمى أبو ضيف، وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد ......