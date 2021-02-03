علوم وتكنولوجيا

الاتحاد الأوروبي: تعزيز الشراكة مع مصر أولويتنا
كيف يواجه أبناء أثرياء الصين غضب الحكومة؟.. مناورات في الظلام
كيف يواجه أبناء أثرياء الصين غضب الحكومة؟.. مناورات في الظلام
خلاف جديد بـ"العائلة المالكة" في بريطانيا.. فجرته ميجان ماركل
خلاف جديد بـ"العائلة المالكة" في بريطانيا.. فجرته ميجان ماركل
عقوبات وخيارات أخرى.. أمريكا ترد على "انقلاب ميانمار"
عقوبات وخيارات أخرى.. أمريكا ترد على "انقلاب ميانمار"
الجيش السنغالي يشن هجوما على انفصاليين جنوبي البلاد
الجيش السنغالي يشن هجوما على انفصاليين جنوبي البلاد