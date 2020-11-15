11 مباراة خاضها اللاعب محمد فاروق- نجم نادي بيراميدز الحالي- بقميص فريقه السابق النادي الأهلي، 5 مشاركات منها كانت في مسابقة الدوري المصري.. المزيد...
كيف يعوض الأهلي غياب محمد هاني في نهائي أفريقيا.. أحمد فوزي يجيب
وضع احمد فوزي، حارس مرمي النادي الأهلي السابق، عدة حلول لإيجاد بديل لـ محمد هاني في مباراة القمة أمام الزمالك ......
شاهد.. عمرو جمال في أحدث ظهور له
نشر اللاعب عمرو جمال، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرم ". وظهر جالسًا في أحد الكافيهات مرتدياً جاكت أسود على تيشرت أسود، وكاب أبيض ......
أخبار الرياضة.. حقيقة رحيل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب.. وإخلاء...
ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي: هل يرحل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال ......
من الحبس لـ إخلاء السبيل.. القصة الكاملة لـ حادث مروان محسن نجم الأهلي في الجيزة
عاد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه اليوم بعد قرار نيابة الجيزة ......
يوسف المساكني يثير الجدل بصورة مع علي معلول وفرجاني ساسي
نشر يوسف المساكني نجم منتخب تونس ونادي الدحيل القطري صورة له برفقة مواطنه علي معلول نجم الأهلي وفرجاني ساسي .......
شاهد.. السولية يشارك فرحته بالفوز عبر إنستجرام
شارك لاعب منتخب مصر عمرو السولية، مجموعة صور من مباراة مصر بالأمس أمام توجو . وحازت الصور على إعجاب المتابعين، وانهالت عليها التعليقات السعيدة من قبل الجمهور . وجاءت ......
أحمد عادل عبد المنعم يحتفل بعيد ميلاد زوجته
نشر اللاعب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة والأهلى سابقا صورا جديدة عبر......
الحضري عبر إنستجرام: لن تعيش حياة سعيدة إن كنت تهتم بما يقوله النّاس
شارك الكابتن عصام الحضري لاعب منتخب مصر والأهلي سابقا، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" . وظهر عصام الحضري بطاقم رياضي باللون الأخضر، معتلي عجلة ......
ماذا يحدث فى المنتخب | صدمة بسبب محمد هانى.. تغييرات فى التشكيل أمام توجو.. وتطور جديد بشأن إصابة محمد صلاح بكورونا
غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم من مطار القاهرة قبل عدة ساعات لمواجهة توجو مساء الثلاثاء المقبل ......
بريزنتيشن توفر طائرة خاصة لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو
قام منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن بالتنسيق مع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتخصيص طائرة خاصة لنقل منتخبنا إلى توجو بالتعاون مع راعي منتخبنا الوطني استعدادًا لمواجهة توجو ......
الاتحاد الإسباني يعلن تفاصيل إصابة بوسكيتس
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها سيرجيو بوسكيتس خلال مباراة الماتدور ضد سويسرا، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة.......
مدير برشلونة السابق: مسئولو النادي رفضوا التعاقد مع مبابي وهالاند
كشف خافيير بورداس المدير التنفيذي السابق لنادي برشلونة، عن سبب رفض النادي الكتالوني التعاقد مع كيليان مبابي ......
بعد شكوى الجبلاية.. الكاف يعلن حكم مباراة مصر وتوجو
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم السنغالي عيسى سي لإدارة مباراة منتخب مصر أمام توجو والمقرر .........
رمضان السيد يكشف استعدادات بلدية المحلة لدوري القسم الثاني
كشف رمضان السيد المدير الفني لفريق بلدية المحلة ،عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني ......
الأهلي يستهدف صفقة ثانية من بيراميدز بعد محمد فاروق
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن محمد فاروق لاعب بيراميدز سينتقل إلى صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي مقابل انتقال أحمد الشيخ، وهناك مفاوضات أخرى لضم أحمد أيمن منصور مدافع الفريق. وقال عبر ......
الشباب والرياضة تنظم يوما مفتوحا للتوظيف ببنى سويف
أطلقت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات) فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، والذى تنظمه الوزارة لأبناء محافظة بنى سويف اليوم الاحد بمركز شباب ......
حتي الآن.. ليفربول: لا عقوبات ضد محمد صلاح بعد إصابته بكورونا
أكد مصدر بنادي ليفربول الإنجليزي، أن إدارة الريدز لن تفرض أي عقوبة ضد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أول أمس، ......
أحمد حسن منتقدا البدري بعد إصابة محمد هاني: فين أحمد فتحي وعبدالله جمعة
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الجيل الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني، يضم لاعبين مميزين،......
الحارس الشخصي لـ محمد صلاح يروي كواليس إصابته بـ كورونا
نشر كريم عبده، الحارس الشخصي للنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، والذي رافقه في فرح شقيقه، كواليس إصابة اللاعب بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب ......