الرياضة

الرياضة

شاهد.. عمرو جمال في أحدث ظهور له

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شاهد.. عمرو جمال في أحدث ظهور له

نشر اللاعب عمرو جمال، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرم ". وظهر جالسًا في أحد الكافيهات مرتدياً جاكت أسود على تيشرت أسود، وكاب أبيض ......

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الرياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة رحيل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب.. وإخلاء...

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أخبار الرياضة.. حقيقة رحيل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب.. وإخلاء...

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي: هل يرحل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال ......

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الرياضة

الحضري عبر إنستجرام: لن تعيش حياة سعيدة إن كنت تهتم بما يقوله النّاس

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الحضري عبر إنستجرام: لن تعيش حياة سعيدة إن كنت تهتم بما يقوله النّاس

شارك الكابتن عصام الحضري لاعب منتخب مصر والأهلي سابقا، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" . وظهر عصام الحضري بطاقم رياضي باللون الأخضر، معتلي عجلة ......

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الرياضة

بريزنتيشن توفر طائرة خاصة لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو

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بريزنتيشن توفر طائرة خاصة لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو

قام منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن بالتنسيق مع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتخصيص طائرة خاصة لنقل منتخبنا إلى توجو بالتعاون مع راعي منتخبنا الوطني استعدادًا لمواجهة توجو ......

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الرياضة

الأهلي يستهدف صفقة ثانية من بيراميدز بعد محمد فاروق

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الأهلي يستهدف صفقة ثانية من بيراميدز بعد محمد فاروق

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن محمد فاروق لاعب بيراميدز سينتقل إلى صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي مقابل انتقال أحمد الشيخ، وهناك مفاوضات أخرى لضم أحمد أيمن منصور مدافع الفريق. وقال عبر ......

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الرياضة

الشباب والرياضة تنظم يوما مفتوحا للتوظيف ببنى سويف

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الشباب والرياضة تنظم يوما مفتوحا للتوظيف ببنى سويف

أطلقت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات) فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، والذى تنظمه الوزارة لأبناء محافظة بنى سويف اليوم الاحد بمركز شباب ......

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الرياضة

حتي الآن.. ليفربول: لا عقوبات ضد محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

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حتي الآن.. ليفربول: لا عقوبات ضد محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

أكد مصدر بنادي ليفربول الإنجليزي، أن إدارة الريدز لن تفرض أي عقوبة ضد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أول أمس، ......

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الرياضة

الحارس الشخصي لـ محمد صلاح يروي كواليس إصابته بـ كورونا

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الحارس الشخصي لـ محمد صلاح يروي كواليس إصابته بـ كورونا

نشر كريم عبده، الحارس الشخصي للنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، والذي رافقه في فرح شقيقه، كواليس إصابة اللاعب بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب ......

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