أخبار مصرية

قال النائب البرلماني مصطفى بكري خلال الجلسة البرلمانية التي يحضرها وزير النقل كامل الوزير، إن هذه جلسة رد الجميل، هذه جلسة لرد الجميل، الإجماع حول الوزير من كل الاتجاهات السياسية ......
النائب هشام حسين يتقدم بسؤال برلماني حول خطة الحكومة للتعامل مع المصريين العائدين من السعودية
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الدولة للتعامل مع المصريين العائدين من الخارج، فى ظل توجهات بعض الدول خاصة السعودية...
إيهاب منصور: ماهي اليات مواجهة ظاهرة تكسير الاسفلت التى تُضيع مليارات سنوياً على الدولة
قدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عددًا من التساؤلات موجهه إلى وزير النقل، الفريق كامل الوزير، جاء أهمها ما يتعلق عن تأثير فيروس كورونا على النقل البحرى....
تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021
تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021 'تردد قناة bein sports المفتوحة'
حنفي جبالي للنواب: لو استفضتم في التفاصيل هانقعد لبعد بكرة وده مش هاينفع
طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي كافة اعضاء المجلس بضرورة مراعاة الوقت المحدد لكل نائب في التعقيب علي الوزراء وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الان علي النواب التركيز في طرح المشاكل دون ......