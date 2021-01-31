أخبار مصرية

قال النائب البرلماني مصطفى بكري خلال الجلسة البرلمانية التي يحضرها وزير النقل كامل الوزير، إن هذه جلسة رد الجميل، هذه جلسة لرد الجميل، الإجماع حول الوزير من كل الاتجاهات السياسية ......

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