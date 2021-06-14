محمود عبد المغني ينشر صورة جديدة لزوجته ويغازلها بهذه الطريقة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمود عبد المغني

قام الفنان محمود عبد المغني ، بنشر صورة جديدة لزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”، ووجه رسالة رومانسية لها أمام جمهوره ومتابعيه .

حيث أن الصورة التي قام الفنان محمود عبد المغني، بنشرها لزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى الشهير بـ انستجرام، ظهرت فيها زوجته بمفردها وكانت تضحك، وعلق على الصورة وكتب:“ أحلى وأجمل حاجة في حياتي”.

وتفاعل العديد من الجمهور مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور ومتابعي الفنان محمود عبد المغني، وأنهالت العديد من التعليقات على الصورة مشيدين بجمال زوجته وداعين لهم بالسعادة.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنان محمود عبد المغني هو مسلسل”ضل راجل” الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي من هذا العام، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، نور، نيرمين الفقي، رنا رئيس، محمد يسري، هدى الاتربي، إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبد الفتاح.

كما يواصل الفنان محمود عبد المغني تصوير أخر مشاهده في فيلم “السرب” من إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة أحمد السقا والعديد من نجوم الفن منهم:هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغني.

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