تعليق مفاجئ من علا غانم عن اعتزالها التمثيل.. رد فعلها فاجئ الجميع

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول تصريح لها بعد عودتها إلى مصر وتعليقها على أنباء اعتزالها العمل الفني.

وقالت الفنانة المتألقة علا غانم عن حقيقة اعتزالها، قائلة: «لما أنا اعتزل أمال مين اللي هيمثل»، مؤكدة: «لا طبعا ما اعتزلتش أنا بس كنت في إجازة شوية علشان أوحش الجمهور، دا كل اللي في الموضوع».

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وأوضحت الفنانة علا غانم في تصريحاتها أنها تعيش هذه الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلتها، في حالة من الاستجمام بالإجازة، لافتة إلى أنها جاءت إلى مصر في إجازة سريعة.

وأكدت الفنانة علا غانم أنها ستغادر القاهرة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين المقبل.

وجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة علا غانم كانت قد غادرت مصر عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لم تشارك في أية أعمال فنية، وظن الجمهور أنها قد اعتزلت الفن وهاجرت.