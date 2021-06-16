ابنة عبدالمنعم إبراهيم تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته.. وقصة وصيته الغريبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت سمية عبدالمنعم إبراهيم، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها.

وأكدت سمية عبد المنعم إبراهيم في تصريحات صحفية أنه كان يتحامل على نفسه رغم مرضه ويتجاهل تعليمات الأطباء له.

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وخلال تصريحاتها، قالت السيدة سمية إبراهيم إن والدها كان محبًا للعمل، وخلال تصويره مسرحية «خمس نجوم» سقط في «جراج» العمارة.

وقالت السيدة سمية عبد المنعم إبراهيم إن والدها أوصى الفنان سيد راضي بأن تخرج جنازته من المسرح القومي، لأنه كان يعتقد أنه بيته.

وبالفعل قامت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وقت رئاستها للمسرح القومي بترتيب جنازة الفنان عبد المنعم إبراهيم، وتمت الصلاة على جثمانه بأحد مساجد الأوبرا.

وأكدت أن والدها كانت تربطه علاقة صداقة قوية بعدد كبير من نجوم الفن، ومنهم رشدي أباظة، وتوفيق الدقن، وعبدالرحمن أبوزهرة، مشيرة إلى أنه تنبأ بمستقبل الفنان يونس شلبي، عندما شاهده في مسرحية “مدرسة المشاغبين”.