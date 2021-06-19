انت الان تتابع خبر إعلان صادم على شاشة قناة سعودية للترويج لشرب الخمر "الأصلي".. شاهد... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار تقريرا عن الخمور المغشوشة، بثته شبكة قنوات الـ “mbc” ،جدلا واسعا حيث اعتبره البعض ترويجا لتناول المشروبات الكحولية.

فعبر برنامج “النشرة التاسعة” بثت القناة السعودية تقريرها الذي جاء بذريعة التحذير من ظاهرة انتشار الخمور المغشوشة في المملكة، حيث ظهر معد التقرير وهو يتحدث عن الخمور بنوع من الترويج لها عندما قال أنها (تحسن المزاج)، في نفس الوقت الذي حذر فيه من الأنواع المغشوشة، داعيا السعوديين إلى الحرص على التفريق بينهما.

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كما التقت الـ “mbc” خلال التقرير بالطبيب محمد الهليل استشاري طب الطوارئ والسموم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية ليحذّر من المُسكر غير “الأصلي” و “القابل للبيع” متوجها بالكلام لمن يتناولون المسكر بالقول “أنت لست المخطئ، إنما المخطئ من غشّ وأنتج وروّج!”.

وكان كاتب وصحفي سعودي طالب سابقا بالسماح ببيع الخمور في المملكة ما أثار موجة غضب واسعة، وتساءل جمال بنون قائلًا: “لماذا لا نبيع الكحول في محلات السوبر ماركت حتى نقضي على السوق السوداء والتلاعب والغش وابتزاز الناس والتكسب الغير مشروع”، مضيفا “هي حرية شخصية لمن يرغب أن يتعاطاها وفق شروط وانضباط وقيود معينة”.

وأثار الترويج لفكرة بيع الخمر في المملكة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب مغردون سعوديون عن غضبهم من فكرة طرح مثل هكذا سؤال في بلد مسلم يحرم كل ما له صلة بالمشروبات الكحولية، فضلا عن رعاية هذا البلد للحرمين الشريفين وخصوصية الأمر. وسبق أن نفى رئيس هيئة السياحة في السعودية، أحمد الخطيب الجدل نية المملكة السماح باستيراد المشروبات الكحولية ورفع الحظر عن تداولها على أراضيها.

بدوره دافع الكاتب تركي الحمد عن فكرة اباحة الخمور في المملكة على اساس انها من لوازم السياحة حيث قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “في احد أفلام الخالد فنا نجيب الريحاني،وأظنه فيلم “أبو حلموس”، كان يقول لناظر الوقف (عباس فارس)، أن الشيء لزوم الشيء..يعني، حين تشتري شايا لا بد من السكر..قاعدة يجب أن تكون في الأذهان دائما..تريد سياحة ناجحة مثلا، لا بد من الشيء لزوم الشيء..ومن لا يريد الشيء، لا لزوم للزوم الشيء..”.

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