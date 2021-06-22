شكرا لقرائتكم خبر عن الجامد وصل – مي عمر “سرحت” لدقائق فظهرت منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة مي عمر ، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جذابة أنيقة ، مرتدية فستان قصير باللون الأحمر ، مما عكس رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، تركت الفنانة مي عمر ، شعرها مسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع لون الكشمير في الشفاه.

و حازت صورة الفنانة مي عمر علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

تجنني ، قمر ، يا جمالك .

و كان أحدث أعمال الفناناة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.