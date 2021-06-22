دينا تثير الجدل على مواقع التواصل بـ «فوتوسيشن الفيسبا» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الراقصة الاستعراضية دينا الأنظار في أحدث ظهور لها على واقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دينا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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وظهرت دينا في الصور على دراجة نارية، حيث أثارت الصور إعجاب الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا.

وفي وقت سابق، كانت قد نشرت دينا فيديو قدمت فيه وصلة رقص في المنزل على نغمات أغنية «أساميك الكتيرة» للفنانة أنغام، ضمن ورشة لتعليم الرقص.

وسجلت تعليقها على الفيديو: «أنغام.. أساميك الكثيرة»، ونشرت أكثر من فيديو عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام» ويشيد الكثيرون بورشة تعليم الرقص التي قادتها.