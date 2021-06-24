عائشة بن أحمد تستعرض رشاقتها بوصلة رقص على الطريقة الأفريقية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة التونسية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها في أحد الصالات الرياضية.

نشرت عائشة بن أحمد عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” فيديو جديد، حيث ظهرت عائشة بن أحمد وهى ترقص على أنغام أغنية أفريقية شهيرة.

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وعلقت عائشة بن أحمد على الفيديو، قائلة: “رقصة أخرى مع الراقص المفضل لدي”، فيديو رقص عائشة بن أحمد نال استحسان جمهورها.

وكانت نشرت عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر خاصية الإستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت عائشة في الصورة بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج ، مما أثار إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.