ياسمين رئيس تبهر الجمهور بصورة جديدة لها بدون مكياج (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ياسمين رئيس

قامت الفنانة ياسمين رئيس ، بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، حيث أنها من اكثر الفنانات اللاتي يحرصن على مشاركة الجمهور بإطلالتهن وأخبارهن أولا بأول.

و ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، بإطلالة ناعمة بسيطة بدون مكياج نهائيا ، مما حازت علي اعجاب الجمهور ومتابعيها على إنستجرام.

وعلى الفور، حصلت الصورة على إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها بدون مكياج.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس الفنية السينمائية، مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام، وحاليا تقوم باستئناف تصوير فيلمها جارة القمر، وسافرت مع فريق العمل لأسوان لمدة 6 أيام للانتهاء من مشاهدها هناك، فيلم “جارة القمر” من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن، الفنانة ياسمين رئيس قامت بإطلاق كليب غنائي حقق نجاحا كبيرا وهو “حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت”، والتي شاركت بطولته مع مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، وتصدّرت ياسمين رئيس تريند تويتر وجوجل وحصد الكليب حتى الآن 32 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

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