اتفرج..داليدا خليل تتألق بالزهري في أحدث جلسة تصوير (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة داليدا خليل

قامت الفنانة داليدا خليل ، بنشر مجموعة من الصور الرائعة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”تويتر”، وذلك لتشارك جمهورها ومحبيها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها.

حيث ظهرت الفنانة اللبنانية خلال الصور التي نشرتها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بإطلالة رائعة فأرتدت فستانا زهريا أبرز جمالها وجاذبيتها، أما بالنسبة للمكياج ففضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية التي أبرزت جمال ملامحها، وفضلت أن تترك شعرها القصير منسدلا دون التكلف في عمل أي تسريحة للشعر، مما أثارت الإطلالة إعجاب متابعيها.

وقامت داليدا، بالتعليق على الصور التي نشرتها عبر حسابها على تويتر، حيث كتبت: “هيدي هي الحياة.. ما بتتعلّم إذا ما بتغلط.. ولا بتشفي إذا ما اتوجعت.. ما بتنجح إذا ما عرفت شو يعني الفشل، والأكيد إنك ما بتعرف شو طعم الحياة إذا ما حبيت”.

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وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمعجبين من الصور المنشورة على تويتر، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها ورقتها.

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية داليدا خليل،حلت ضيفة مؤخرا خلال برنامج “spot on”، وتحدثت عن الارتباط بالنسبة لها، حيث قالت إن قرار الإرتباط صعب بالنسبة لها، مؤكدة أنها تخاف من هذه الخطوة باعتبارها غير جاهزة بعد لما لها من أعراض نفسية جانبية عليها.

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