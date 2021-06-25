أحمد مكي يستعرض لياقته البدنية في الصحراء بهذه الطريقة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان احمد مكي

قام الفنان أحمد مكي ، بنشر صورة جديدة له ليشارك جمهوره ومتابعيه في احدث ظهور له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وهو يستعرض لياقته البدنية في الصحراء.

حيث ظهر الفنان أحمد مكي، خلال الصورة التي نشرها، وهو يستعرض لياقته البدنية من خلال تدريبات شاقة من الصحراء برفع كاوتش كبير، مما أثار إعجاب جمهوره ومتابعيه، وعلق على الصورة قائلا:مساء الخير.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنان أحمد مكي الفنية هي بطولة مسلسل الاختيار 2 الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن.

مسلسل “الاختيار 2” بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرا.

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