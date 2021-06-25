بعد إصابتها بالزهايمر..اخر تطورات الحالة الصحية للفنانة عايدة عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة عايدة عبد العزيز

كشفت مصادر مُقربة من الفنانة عايدة عبد العزيز اخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعدما تم الإعلان عن إصابتها بالزهايمر منذ عدّة سنوات، عقب وفاة زوجها الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم، حيث أنها تلتزم المنزل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا نظرا لكبر سنها.

حيث تصدرت الفنانة عايدة عبد العزيز مؤشرات البحث على محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التصريحات نجلها شريف أحمد عبد الحليم الذي كشف عن ما يحدث معها بعد الإصابة بـ الزهايمر، مؤكدا أن لا أحد من الوسط الفني يسأل عنها نهائيا.

حيث قال شريف عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، وأصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم منذ عدة سنوات ماضية.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

كما كشف عن إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا، وأنها مازالت تعاني من نوبة من الحزن الشديد حزنا على وفاة زوجها الفنان احمد عبد الحليم برغم من مرور سنوات عديدة على وفاته.

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