بكواليس«نسل الأغراب»..نجلاء بدر تكشف حقيقة خلافها مع مي عمر (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نجلاء بدر

قامت الفنانة نجلاء بدر، بكشف حقيقة ما تداول بشأن الأنباء التى ترددت خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود خلاف بينها والفنانة مي عمر، أثناء تصوير مسلسل “نسل الأغراب”.

حيث نفت الفنانة نجلاء بدر تلك الأنباء تماما ووصفتها بالشائعات، وعلقت قائلة: “التقيت الفنانة مي عمر في مشهد واحد فقط، أثناء تصوير دوري في مسلسل نسل الأغراب وليس صحيحا ما تردد حول حدوث صدام بيننا، وكل الأخبار المتداولة في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها”.

أما عن الانتقادات التي تم توجيهها إلى مسلسل “نسل الأغراب”، فأكدت نجلاء بدر، أنها شعرت بالحزن الشديد بسبب الانتقادات اللاذعة التى تعرض لها مسلسل “نسل الأغراب” من قبل النقاد وعدد من الجمهور، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تحتفل بنجاح المسلسل خاصة أنه تم بذل فيه مجهود كبير وواضح من كافة طاقم العمل.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة نجلاء بدر هو مسليل “نسل الأغراب”، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي من هذا العام، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم: أحمد السقا، امير كرارة، محمد دياب، إدوارد، مى عمر، نجلاء بدر، من فضالى، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، ملك احمد زاهر، المسلسل قصة وإخراج محمد سامى.

مقالات أخرى قد تهمك:

إطلالة طفولية..مي عمر تخطف الأنظار بفستان أسود قصير (صور)

الفنانة البحرينية شيماء سبت تدعم محمد سامي بوصلة غزل في نسل الأغراب