شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف عن اخر تطورات حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بالكشف عن أخر تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، حيق أعلن استقرار حالتها الصحية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حيث قام وائل عبدالعزيز، بنشر منشور جديد عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة، وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت”.

وتابع قائلا:” حقيقي حب كبير لبنتي وأختي، ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب».

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد العوضي، كان قد طالب جمهوره ومتابعيه ضرورة الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: ادعولها تقوم بالسلامة زي ما إنتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هى دلوقتي محتاجة دعواتكم.

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