«أبويا كلمني بعد موته».. كريم محمود عبد العزيز يروي موقفا مؤثرا عن والده

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلوله ضيفاً على برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، بعدما روي موقفا مؤثرا عن والده بعد وفاته.

حيث قال كريم محمود عبد العزيز،: “شوفت أبويا بيصحيني من النوم، وبيقول لي قوم خد دش ويلا روح التصوير بتاعك فايق وفرش يلا، بصيت ملقتهوش موجود واختفى، ووقتها أدركت أنني صاحي ومش نايم”.

وتابع قائلا:”وبعد فترة كلمني المخرج بيتر عن دور لي في فيلم موسى، ولما مثلت الدور لقيت مشهد يشبه هذا الأمر الذي رأيته مع والدي فبكيت”.

جدير بالذكر، أن اخر أعماله الفنية هو فيلم “موسى” من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته: إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم، وغيرهم.

ويشارك في إنتاج فيلم موسى سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

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